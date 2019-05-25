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Aranan 4 şüphelisi ’de yakalandı

’de, / soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 14:50
Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir’de yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 4 şüphelinin kent merkezinde olduğu bilgisini aldı.

TEM Polisi, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ soruşturması kapsamında öğretmenlik, adliye katipliği ve Milli Eğitim Şube Müdürlüğü'nden ihraç edilen şüpheliler S.G., F.Ö., H.H.G. ve M.K. yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin haklarında yakalama kararı verilen illere gönderileceği belirtildi.

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Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir’de yakalandı
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