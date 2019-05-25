Binali Yıldırım’dan servisçilere müjde: Plaka tahdidi tamam

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında dün Beyoğlu'nda esnaf ziyaretlerinde bulundu, vatandaşla kucaklaştı. Cuma namazını Beyoğlu Arap Camisi'nde kılan Yıldırım, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım, Arap Mahallesi Muhtarı Verkin Arıoba Kasapoğlu'yla da görüşerek mahallenin sorunlarını dinledi. Yıldırım, daha sonra Perşembepazarı esnafını ziyaret etti.Binali Yıldırım, akşam da İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada esnafla iftarda bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Yıldırım, plaka tahdidi bekleyen servis minibüsçülerine de müjdeyi verdi. Yıldırım şunları kaydetti: "Sorunları biliyoruz. Taksiciler, minibüsçüler, servis minibüsçülüğü yapanlar rahat olsun. Plaka tahdidi tamamdır, hayırlı uğurlu olsun. 23 Haziran'dan sonra el ele, ekonomisini daha büyüten kadınlara ve gençlerimize istihdam ortamı sağlayan, esnafların işini büyüteceği yeni projeleri ve adımları hep birlikte gerçekleştireceğiz."İstanbul seçimlerinin yenileneceğine de değinen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbulluların kullandığı oyların, yerini bulmadığını gördük. Seçimlerin genelindeki şaibe bizi sizin ve bizim hakkımızı aramak mecburiyetinde bırakmıştır. İstanbul'u sizinle dünya markası yapacağız."