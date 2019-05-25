Bunu da sansürle ey Facebook

HASAN BASRİ YALÇIN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR...

Perşembe günkü yazımı okuyanlar bilir. Türkiye'ye yönelik otoriterlik iddialarının temelinin bir çeşit ezbere dayandığını gerçekte Türkiye'de siyasi mücadelenin çok sert bir şekilde yaşandığında ve hatta medyada özellikle de sosyal medyada AK Partililerin ciddi bir baskı altında olduğunu iddia ettim. Tabii yerleşik ezberleri sorgulayan bir yazı olduğu için çok karşı çıkan kişinin olabileceğini tahmin edebiliyordum. Ama önemli olan bu ezberleri bozabilecek çeşitli örnekler sunabilmekti. Kendimce yazının içinde çeşitli örneklerle bunları anlattım. Ancak yazı sonrasında kendisi bir örnek halini aldı.





Nasıl mı? Ben daha yazıyı herhangi bir sosyal medya mecrasında kendim bile paylaşmadan bir uyarı aldım. Sevgili Cengiz Alğan benim yazının Facebook'ta pek çok kişi tarafından şikâyet edildiği için paylaşılamadığını bildirdi. Benim bir Facebook hesabım falan yok. İşler orada nasıl yürür onu da pek bilmem. Cengiz Alğan haber vermese hiç haberim bile olmayacaktı.

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İŞTE FACEBOOK TARAFINDAN SANSÜRLENEN O YAZI



