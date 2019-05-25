Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 'CHP’nin elinde babamın kanı var'

'’nin elinde babamın kanı var'

Yassıada’da işkenceyle öldürülen İstanbul Emniyet Müdürü’nün oğlu Emre Oktay: Vedalaşamadık bile. Cemselerden birine bindi ve gitti, bir daha göremedik.

Giriş Tarihi: 25.5.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 15:18
'CHP’nin elinde babamın kanı var'

27 Mayıs askerî darbesinde gözaltına alınan ve Yassıada'da gördüğü işkenceler sonucu hayatını kaybeden dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Faruk Oktay'ın oğlu Emre Oktay, 13 yaşında şahit olduğu darbe dönemini anlattı. Darbe gecesi Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'ndeki evlerine çok sayıda askerin geldiğini aktaran Oktay, şunları söyledi: Evin önüne gece bir tank geldi. Evde ağabeyim Ömer, annem, babam ve ben bulunuyorduk. Sanki evde milis kuvvetleri varmış gibi tank ve iki cemse asker geldi. Bir başka cemsede üstü açık top var. Şaşırdık, evin etrafını çevirdiler. Kapı vuruldu, iki tane tüfekli asker, babamı karargâha götüreceklerini söylediler. Vedalaşamadık bile. Son görüşmemiz oldu. Hep söylerim bilsem sarılacağım 'Babacığım hakkını helal et' diye. Cemselerden birine bindi ve gitti ve bir daha göremedik.

CHP'Lİ BİRGİT İŞKENCEDE

Babasının Adnan Menderes ve Celal Bayar'a iftara atmadığı için Yassıada'da gördüğü işkenceler sonucu hayatını kaybettiğini belirten Oktay, şöyle devam etti:

İstanbul Valisi Ethem Yetkiner'in bir anlatımı var: 'Işıklı odada, gözlerim batıyor açamıyorum. Arada bir itip kakıyorlar, sorguluyorlar, yumruk iniyor diyor, fakat bir an gözüm alışır gibi oldu, karşıdakileri gördüm. Ömer Altay Egesel ve Orhan Birgit'i gördüm' diyor. Orhan Birgit, Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı. Daha sonra kendisine sormuşlar ama cevap vermemiş. Yani bu darbeyi Halk Partisi yapmıştır. Ama çok derinlerde ABD'nin onayı, teşviki var.

Terör örgütü PKK Ekrem İmamoğlu için yeni video çekti! Tüm kesimlerden İmamoğlu'na destek istedi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
'CHP’nin elinde babamın kanı var'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN