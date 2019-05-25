Halka teşekkür afişini yırttılar bıçaklayarak öldürdüler

BUGÜN NELER OLDU

Konya'daCumhur İttifakı'nın adayı olarak Doğanhisar Belediye Başkanlığı'na yüzde 52.46 oyla seçilen MHP'li inşaat mühendisi İhsan Öztoklu (42), seçimlerden sonra teşekkür etmek için billboardlara astırdığı 'Haydi Bismillah', 'Tüm Doğanhisarlı Hemşehrilerime Gönülden Teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını gördü. Bunun üzerine iki belediye çalışanıyla birlikte Başköy mahallesine gitti. İddialara göre Öztoklu, afişlerin kim tarafından yırtıldığını öğrenmeye çalışırken, önceki dönem belediye başkanı ve İYİ Parti'nin adayı olan Abdullah Koç, oğlu Abdurrahman Koç ve kardeşi Osman Koç ile karşılaştı. Belediye çalışanlarından Ümit Kalkan'ın afişleri yırtan kişilere hakaret etmesinin ardından tartışma büyüdü. Bu sırada eski başkanının oğlu Abdurrahman Koç(25), belediye başkanı Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Göğsünden bıçaklanarak yere yığılan iki çocuk babası Öztoklu, Ilgın Devlet Hastanesi'nde 3 saatlik cerrahi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Abdurrahman Koç, babası Abdullah Koç ve amcası Osman Koç gözaltına alındı. Eskiden belde statüsünde olan Başköy mahallesi, Konya Valiliği kararıyla jandarma tarafından giriş-çıkışlara kapatıldı. Çevre ilçelerdeki jandarma birimleri ve Konya Emniyetinden de Çevik Kuvvet timleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. MHP İl Başkanı Avukat Murat Çiçek hastane önünde yaptığı açıklamada, "Başımız sağ olsun. Adalet önünde hepsi hesap verecek. Takipçisi olacağım. Allah rahmet eylesin" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öztoklu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı dün, baba evinde helallik alındıktan sonra, Doğanhisar Kültür Merkezi önüne getirildi. Bu sırada belediye çalışanları gözyaşlarını tutamadı. İki çocuk sahibi Öztoklu'nun eşi Hanife Öztoklu (33) tabuta sarılarak, "Bizi bırakıp gidemezsin İhsan. Orada sen yatamazsın. Çocuklarımız var İhsan'ım, yalvarırım kalk." diyerek gözyaşı döktü. Bu sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, başkanın eşini teselli etmeye çalıştı. Tabutun başında bekleyen baba Mehmet Öztoklu'yu ise Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak teselli etti. Belediye başkanının naaşı, Cuma namazına müteakip İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Kırüstü Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.Gözaltına alınan Abdullah Koç, Başköy Belde Belediye Başkanlığı'nın ardından 2014 yılında MHP'den Doğanhisar Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. Yaklaşık 2 yıl önce partisinden istifa edip bağımsız olarak görevine devam eden Koç, geçen yıl İYİ Parti'ye geçti. Koç, oyların yüzde 40.40'ını almıştı.