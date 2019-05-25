Kuzey Irak’ta hain saldırı: 1 şehit

BUGÜN NELER OLDU

Hakkari'nin Derecik ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde iş makineleriyle yol yapım çalışmasında bulunan işçilere PKK'lı teröristler havanlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, Yozgatlı Uzman Onbaşı Mehmet Köklü şehit oldu. Şehidin 1 yıl önce göreve başladığı öğrenildi. Cenazesinin bugün Akdağmadeni ilçesinde törenle toprağa verileceği bildirildi. Diğer taraftan, Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Polis Memuru Mustafa Kartal şehit oldu, bir polis de yaralandı. Şırnak Silopi'de de 13 Mayıs'ta, teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan güvenlik korucusu Medeni Bağışlar (29), şehit oldu. Bitlis'in Tatvan ilçesinde ise 4 terörist etkisiz hale getirildi.