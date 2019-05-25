Oyları çalanın suçu yok mu?

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul esnaf ve sanatkarları ile iftarda bir araya geldi. Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:Ticari olarak kullanılan araçların yenilenmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz.Geçenlerde gençlerle sohbetimiz oldu. Dışarıdan bir grup geldiler, Uber'le ilgili, 'bizim halimiz ne olacak' dediler. Ben de kendilerine şunu söyledim: Bizim literatürümüzde Uber diye bir şey yok dedim. Uber olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. Sizler hangi yasaya göre böyle bir şeyi çıkardınız. Uber taksiciler kuruluşunun başındaki şahsa ben randevu vermedim. Hala da vermiyorum. Uber konusu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok.Kardeşlerim Türkiye 31 Mart'ta bir seçim yaşadı. YSK tespitlerine göre, İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık, çalma burada.Bu sandıklarda oy kullanan kişi sayısı 212 binin üzerindedir. Tekrar tümüne sayalım dedik, neden yaklaşmadınız. Dolayısıyla kanuna aykırı atanmış bu sandıklarda kullanılan 212 binden fazla oy şüpheli duruma düştü. Seçimi kazandığı ilan edilen adayla ikinci sıradaki aday arasındaki fark ne kadardı. Bu fark 28 binden başlamış, en son 13 bine kadar inmiştir. Bu ne demektir. Burada şaibe var, şüphe var.Gerekçeli karara göre, İstanbul genelinde 18 sandığın sayım döküm cetveli bulunamamıştır. 90 sandığın sayım döküm cetvelleri de, sandık kurulu üyelerinin hiçbiri tarafından imzalanmamış olduğu için güvenilirliğini yitirmiştir. Böylece toplam 108 sandıktaki 30 binin üzerindeki oy yok hükmünde sayılmıştır.Birileri bu karar sebebiyle hem YSK'ya, hem de AK Parti'ye yükleniyor, saldırıyor. Ne yapmamızı bekliyorlardı. Bir yanda 212 bin, diğer yanda 30 bin oya halel gelmesine göz mü yummalıydık. Hadi bu durumun ortaya çıkmasında, sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksikliğimizin hatamızın yanlışımızın da bir payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok? AK Parti'ye verilen oyları gasp edenlerin hiç mi suçu yok?YSK'ya ve AK Parti'ye saldıranların hiçbirinin dönüp de sandıklardaki oyların şaibeli hale gelmesinin yol açanlara tek kelime ettiklerini duymadık.Eğer 31 Mart'ta gerçekten hakkıyla seçimi kazanmışsanız, 23 Haziran'da yine kazanırsınız. Ortada yargı kararıyla kesinleşmiş olan vahim şüpheler varken, seçimin yenilenmesine böyle şiddetli bir şekilde karşı çıkılmasını manidar görüyoruz.Ne yaparlarsa yapsınlar, biz milletimizin hakkını hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Biz sizlere inanıyoruz. Sandıktan çıkacak sonuca saygımız vardır. Yeter ki alavere dalavere yapmasınlar.Başkan Erdoğan, dün cuma namazını Alibeyköy'de yapımı tamamlanan Hacı Osman Torun Camisi ve külliyesinde kıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı namaz sonrasında, eserin açılışını da gerçekleştiren Erdoğan, "Torun Ailesi'nin bu sadaka-i cariyesini Rabbim kabul etsin" dedi. 23 Haziran'da İstanbul'da tekrarlanacak seçime de dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu: "Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Yani kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bu işi bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım."