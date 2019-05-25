Şehitlerin kanı yerde kalmadı

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde, bir yıl önce yapılan operasyonlar sırasında tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirerek 3 askeri şehit eden "Sorej Tatvan" kod adlı Ferhat Akgün öldürüldü. Terörist Akgün'ün aynı zamanda terör örgütü PKK'nın patlayıcı uzmanı olduğu ve Kuzey Irak'taki kamplarda eğitim gördükten sonra Türkiye'ye geldiği belirtildi.Elazığ ve Diyarbakır sınırında yer alan ve teröristlerin kış aylarını geçirdiği Görese Dağı bölgesinde bir grup PKK'lının bulunduğu bilgisi üzerine Jandarma Özel Harekât Timleri ve Jandarma Komando Timleri tarafından operasyon başlatıldı. Operasyonda, 2 terörist silahlıyla birlikte ölü ele geçirildi. Güvenlik güçlerince yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucu öldürülen teröristlerden birinin Görese alan sorumlusu "Sorej Tatvan" kod adlı Ferhat Akgün olduğu ve teröristin bir yıl önce 3 asker hain tuzakla şehit ettiği belirlendi.Terör örgütü PKK mensubu Ferhat Akgün'ün geçtiğimiz Mart ayında Görese Dağı Bölgesi'nde yapılan operasyonda sığınak girişine tuzaklanan mayın/ el yapımı patlayıcı düzeneğinin infilak ettirdiği belirlendi. Patlayıcı düzeneğinde parmak izi çıkan terörist Akgün'ün gerçekleştirdiği hain saldırıda, Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı ve Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal şehit olmuştu. Aynı operasyonda, Jandarma Uzman Çavuş Alper Coşkun ve Silvan Onbaşılar koyü Güvenlik Korucusu Seyithan Bilgiç yaralanmıştı. Teröristin öldürülmesi ile birlikte şehitlerin 1 yıl sonra intikamı alındı.Dicle'de şehit olan Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın eşi Hanife Çakı, "Eşimin kanını yerde bırakmadılar. Bundan hiçbir zaman şüphe duymadım zaten. Kanı yerde kalmayacaktı, kalmadı da çok şükür" dedi.Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu eşi şehit olan Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın eşi Hanife Çakı, "Bin şükür, eşimin kanını yerde bırakmadılar. Bundan hiçbir zaman şüphe duymadım zaten. Kanı yerde kalmayacaktı, kalmadı da çok şükür." dedi.Hanife Çakı, evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin terör örgütü PKK mensuplarına yönelik 13 Mart 2018'de şehit düştüğünü söyledi. Saldırıdan sorumlu teröristlerin etkisiz hale getirildiği haberini alınca çok mutlu olduğunu, sevinç gözyaşı döktüğünü dile getiren Çakı, "Görevden gelip yeniden göreve gideceği zaman, 'Daha yeni geldin, dinlen biraz.' derdim O da 'Bu bizim görevimiz, biz daima hazırız, gideceğiz.' derdi. Bir defa bile, 'Bugün de görev var, of, göreve çıkacağız.' dediğini duymadım eşimden. Hiçbir zaman yorulduğuna, sıkıldığına şahit olmadım. Kadir gibi birine eş olduğum için binlerce kez şükürler olsun Rabb'ime. Çünkü çok farklı bir insandı. Çok iyiydi, el üstünde tuttu her zaman beni." ifadelerini kullandı.