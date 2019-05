Şimdi İzmirlilere tepeden bakıyor

İzmir ?Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, tüm tepkilere rağmen tescilli ve doğal sit kapsamında yer alan tarihi Şato Restoran'ı başkanlık konutuna dönüştürdü. Taşınmadan kısa süre önce de tarihi yapının etrafı İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce jiletli dikenli tellerle çevrildi. Bir hafta on gün süren tadilatın ardından Soyer ailesi geçtiğimiz günlerde tarihi mekâna taşındı.



TADİLAT SKANDALI

CHP'li Soyer, gelen tepkiler üzerine 'tadilat yapmadık' dedi. Ancak basına yansıyan görüntüler Soyer'i yalanladı. Tarihi yapının içindeki yıkık duvar görüntüleri ve döşenen doğalgaz hattı dikkat çekerken, tarihi yapıda yapılan tadilat çalışmaları için koruma kurulundan izin alınıp alınmadığı konusu gündeme geldi. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan yapının tescilli olması ve içinde bulunduğu alanın da hem arkeolojik hem de doğal sit kapsamında yer alması İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nu da harekete geçirdi.

İşte Tunç Soyer'in el koyduğu şato!

SABAH Egeli ekinde yer alan haberleri ihbar kabul eden Koruma Kurulu, Konak Belediyesi'ne yazı yazarak konuta dönüştürülen Şato Restoran'da yapılan iş ve işlemleri sordu. Kurul, belediyeden çalışmalar hakkında kendilerine ivedi olarak bilgi verilmesini istedi. Konak Belediyesi'nden gelecek yanıta göre tescilli yapıdaki son durumu yerinde tespit etmek amacıyla Koruma Kurulu'nun başkanlık konutuna dönüştürülen mekanda inceleme yapabileceği öğrenildi.

Uzmanlar bu tür tarihi yapılarda yapılacak her türlü iş ve işlemin izne tabi olduğunu beliterek, "Sadece tadilat değil bu tür tescilli yapılarda yakıt değişikliği dahi kurul onayına tabidir. Her ne kadar yapının mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olsa da tesisat döşenmeden önce mutlaka projesi kurula onaylatılıp izin alınması gerekir. Aksi durumda sorumlular hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten yasal işlem başlatılır" dedi.



İZMİRLİNİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKIN

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ise, "Şatoyu İzmirlilerin faydalanacağı bir yer haline getirelim. İzmir'e yukarıdan bakan bir belediye başkanı olmayın. İzmir'i yukarıdan gözetlemeyin, İzmirlinin gözlerinin içine bakın. Siz İzmir'i değil, İzmir sizi şatoda gözetlesin" ifadesini kullandı.



BU YANLIŞTAN DÖN

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "İzmir ile bütünleşmiş eski Şato Restoran'ın kamusal maksatlarla kullanılması gerekiyor. Böylesine gösterişli bir yeri kendisine ev olarak seçmesini doğru bulmadığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Biz Sayın Soyer'in konut ihtiyacını değil, seçtiği yeri eleştiriyoruz. İzmir'in birçok yerinde konut olarak kullanabileceği uygun evler mevcut. Bu yanlıştan dönmesini istiyouz" dedi.



CHP'LİLER BİLE İSYAN ETTİ: BURJUVA ARTIĞI

Soyer'in tarihi yapıyı başkanlık konutu yapıp yerleşmesi CHP'lileri de isyan ettirdi. Eski CHP İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, sosyal medya hesabından Soyer'e önce 'kararından vazgeç' çağrısı yaptı. Soyer'in konuta yerleşmesi üzerine ise Karataş, "Sana bir şey söyleyeyim mi... Sen ne CHP'lisin... Ne de solcu... Ne de halksın... İçi başka dışı başkasın... Sen kamu parasını har vurup harman savuransın... Sen, şatafatlı lüks yaşamayı seven... Bir burjuva artığısın..." dedi. Sosyal medyaya bomba gidi düşen paylaşım çok sayıda partilinden de destek aldı. Soyer'e tepkiler sürüyor.