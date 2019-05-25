SON DAKİKA - Yeni askerlik sistemi hakkında yasa teklifi kabul edildi! Yeni askerlik sistemi bedelli askerlik nasıl olacak?

Yeni askerlik sistemine yönelik son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu Teklifi dün TBMM'ye sunulmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kanun teklifinin hemen ardından önemli açıklamalarda bulunuarak, kamuoyunu bilgilendirmişti. Gece saatlerinde ilgili yasa teklifinin TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilmesiyle de vatani görevini henüz tamamlamamış yüz binlerce gencin konuya yönelik araştırmaları artış gösterdi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ SON DAKİKA!

Teklife göre Askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Teklifle, yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık, cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleriyle TSK'ye çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin esas ve usuller düzenleniyor.