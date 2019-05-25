‘Tanımam, kıytırık’ dediği Yunan gazeteciyle gün boyu dolaşmış

BUGÜN NELER OLDU

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, katıldığı bir televizyon programında "Tanımam, ne olduğu belirsiz kıytırık bir site" dediği Yunan gazetenin muhabiriyle bir gün dolaştığı ortaya çıktı. 31 Mart yerel seçiminin hemen ardından Yunanistan'da yayımlanan Ethnos adlı gazetenin attığı "İstanbul'u Pontuslu kazandı" başlığı tartışmaları da beraberinde getirmişti. Haberi yapan gazeteci Yunan gazeteci Ioanna Kleftogianni ise CHP adayını yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'deki seçimleri defalarca takip ettim. 31 Mart mahalli seçimleri takip ederken de Sayın İmamoğlu'yla bir gün geçirerek kampanyasını yakından izleme fırsatı buldum ve izlenimlerimi yazdım."