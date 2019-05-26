15 Temmuz Müzesi yıldönüme hazır

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısına yapılması talimatını verdiği 15 Temmuz Müzesi'nin inşa çalışmaları tamamlandı. Şehitler Abidesi'nin yanına inşa edilen müzenin içiyle ilgili son tasarımlar Erdoğan'a sunulacak. Müzenin, darbe girişiminin 3. yıldönümünde hizmete girmesi planlanıyor. Müzeyi gezen ziyaretçiler son olarak 'tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet' ilkesini simgeleyen abideyi ziyaret edecek. 15 Temmuz gecesi yaşananlar, modern müzecilik teknikleriyle anlatılacak. Müzede 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı koyarken şehit olan 250 vatandaş için de özel bölümler hazırlanacak. Proje terör örgütleri FETÖ, PKK-PYD/YPG, DEAŞ kuklalarla sembolize edilecek.