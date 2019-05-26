24 Haziran’da işe başlayacağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği ve Erzincan Kültür Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına katıldı. Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada 31 Mart seçimlerini ve sonrasında yaşananları hatırlatarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) müracaat edilme sürecini anlattı. Yıldırım, şöyle konuştu: "YSK bütün iddia ve bilgileri değerlendirdi. Sonunda 'Evet bu seçimde şaibe ve yolsuzluk vardır' diyerek, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. YSK'yı, ilk günlerde göklere çıkaran, 'En güvendiğim kurum' diyen CHP adayı, sonuç açıklandığında zıvanadan çıktı. 'YSK'yı kınıyorum' demeye başladı. Hele hele parti temsilcileri çete üyesi olarak ilan ettiler, Yüce Divan'la tehdit ettiler, 'sokağa çıkamazsınız' dediler. Bu tamamen ikiyüzlülüktür. Hukuk devleti ve demokrasi bizim lehimize olunca güzel olmayınca kötü. Böyle şey olur mu?"



'SANDIKLARI DOLDURALIM'

Her zaman siyaseti millete hizmet amacıyla kullandığını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: "İstanbul zaten bir marka ancak dünyanın parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmak boynumuzun borcudur. Bunu nasıl yapacağız hemşehrilerim, 23 Haziran'da oylarımızla sandıkları tıka basa dolduracağız. 24 Haziran'da da 'Bismillah' deyip, işe başlayacağız."

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