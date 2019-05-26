Bakan Soylu: 41 bin 192 kaçak Afgan göçmenden 20 bin 558'i geri gönderildi

Bayrampaşa'da muhtarla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarla işbirliğinin önemine vurgu yaparak, "Sadeleştirme işini esası itibariyle genelde yapmaya çalışıyoruz. Örneğin benim bakanlığımdan örnek vereyim; tam bir yıl içerisinde 2185 belgeyi 1046 belgeye düşürdük. Yani vatandaşımızdan 2185 belge istiyorduk çeşitli hizmetler için. Bir yıl içerisinde bunu 1046 belgeye düşürdük. Bununla da yetinmedik, buna şu anda 96 belgenin daha düşürmesi hizmetini gerçekleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"AFRİN VE FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE SAĞLANAN HUZUR SAYESİNDE BUGÜNE KADAR 329 BİN KİŞİ GERİ DÖNMÜŞTÜ"

Düzensiz göçlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Soylu, "İstanbul'da 2018'de yakalanan ve deport edilen kaçak göçmen sayısı 4500 kişiydi, bu yılın daha yarısına gelmeden şu anda 10 bin rakamına ulaştık. Tüm Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür" dedi.

"KARNELERİ DOLDURAN ÇOCUKLARIMIZA BİSİKLET HEDİYE EDECEĞİZ"

Trafikteki ölümlerin yüzde 41 azaldığını belirten Soylu, "Biz trafiğe yılda 7 bin 227 can veren ve bunu da terör olarak gören bir anlayıştan geliyoruz. Geçen yıl 2017'den 2018'e bu rakam 6 bin 600'e düştü ve yüzde 10 civarında bir düşüş sergilendi. Şimdilerde bu rakam yüzde 40'la birlikte gidiyoruz. Eğer bu yıl, yaklaşan Ramazan Bayramı ve uzun bayram tatili nedeniyle ifade etmek istiyorum ki bütün vatandaşlarımızın, tatil yörelerine giden özellikle trafik konusunda çok dikkatli olmalarını, kurallara uymalarını, uykusuz yola çıkmalarını ve emniyet kemerlerini kesinlikle takmalarını ve çocuklarıyla birlikte seyahat ediyorlarsa çocuklarına verdiğimi kırmızı düdüklerinin ve çocukların onları uyarmalarını ve dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Geçen yıl bir kampanya gerçekleştirmiştik. Bu yıl da seyahat eden çocuklarımıza anne ve babalarına karne vermeleri için bir karne hazırladık. O karneleri dolduran çocuklarımıza da bisiklet hediye edeceğiz. Geçen yıl da aynı yapmıştık. Video çekene, kırmızı düdükle birlikte babasına emniyet kemeri takana hediye vermiştik" şeklinde konuştu.

"YAYA TRAFİĞİNE ÖLÜMLERİN ORANI YÜZDE 40 AZALDI"

Soylu, "Yaya trafiği ile ilgili TBMM aldığı kararlar birlikte yaya trafiğinde ölümlerin oranı yüzde 40 azaldı. Şimdi bu konuda vatandaşımıza da sürücülerimize de teşekkür ediyoruz. Bu oranı daha iyi noktaya taşımalıyız" dedi.

"YANLIŞA VE HAKSIZLIĞA İTİRAZ ETMEMİZ LAZIM"

31 Mart seçimleri hakkında da konuşan Süleyman Soylu, PKK için önemli olan bazı yerlerin kazanıldığını belirten Soylu, "Ben hayatımda böyle bir seçim görmedim. Kusura bakmayın. 201 oyunuzu bir sandıktan alıp bir muhtara verdiğiniz de kıyameti koparmazsanız ben bildiğim her şeyi unuturum. Hadi 207 oyunuzu alıp 0 yazsınlar ve onu başkasına versinler. Bunu kimse kabul etmez. Binali abinin 100'e yakın sandıkta bu oylar, rakip oya yazıldı veya eksiltildi. Bunun kabul etmek mümkün değildir. Kimse bizden buna itiraz etmememizi beklemesin. Bu doğru bir iştir. Yanlışa ve haksızlığa itiraz etmemiz lazım. Biz 90 açılmasını istedik ama yüzde 10'u açıldı. Yüzde 90'ı açılsaydı bugün 23 Haziran yoktu. Sosyal medyadan kampanya yürütecekler diye kimse kusura bakmasın, mahalle baskısı oluşturacaklar diye biz sesimizi çıkarmayacak mıyız? O zaman ABD ve terörizme neden mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

"HER GÜN 2 – 3 İŞİ YALANLAMAKTAN YORULDUM"

Soylu konuşmasının son bölümünde de, "Şöyle bir dedikodu var 'İçişileri Bakanlığı İstanbul'da 100 bin polis görevlendirecek ve o 100 bin polise oy kullandırıp sonucu değiştirecekler' Şimdi ben her gün 2 – 3 işi yalanlamaktan yoruldum. Bir yalan kasırgası esiyor. Yahu biz, Doğu ve güneydoğuya 31 Mart seçimlerinde 6 bin 600 jandarma ve polis görevlendirdik. Başka bir yerde görevlendirmedik. Bu yıl görevlendirsek bile buna bir imkan yok çünkü 31 Mart seçmen kütükleri kullanılacak" dedi.