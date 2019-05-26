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Balat'ta : 3 yaralı

Fatih Balat’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 16:25
Balat'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Olay, saat 14.00 sıralarında Fatih ilçesi Balat'ta Cambaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ! 3 YARALI

İki grup arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle bir süre sonra gruptakilar yanında getirdiği silahları karşı gruptakilere sıktı. Silahların çekilmesi üzerine vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi yere yığıldı.

3 kişiyi yaralayan şahıs veya şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi içine alarak inceleme başlattı. Yaralanan 3 kişinin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Balat'ta silahlı kavga: 3 yaralı
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