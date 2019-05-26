Bekir Bozdağ: Bunun adı hırsızlıktır!

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, bir televizyon kanalında katıldığı programda YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararını değerlendirdi.

YSK İLK İÇTİHATI OLUŞTURDU

Bozdağ,2018'de Seçim Kanununda değişiklik yapılarak sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olma şartının getirildiğini belirterek "Gerekçeye baktığımızda Yüksek Seçim Kurulu diyor ki sandıkların başkanı ve bir üyesi kamu görevlileri arasından seçilmesi yasanın emredici hükmüdür, ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri belirlerken takdir hakkına sahip değildir bunu uygulamak zorundadır. Eski düzenlemede böyle bir şey yoktu. 2018'den önce İlçe Seçim kurulu bir liste hazırlıyordu sandık kurulu başkanı için bilinen kişilerden liste yapıyordu partilerden de birer liste istiyordu Seçim Kurulu'nda kurayla başkanı seçiliyordu, partili de olabiliyordu. Bunun sakıncaları görülünce Mart 2018'de TBMM'de yeni kanun kabul edildi bundan sonra sandık kurulu başkanı ve bir asıl birisi kamu görevlisi olacak denildi. İlçe seçim Kurulu kamu görevlileri arasından kurayla belirleyecek. İstanbul'da 31.186 sandık var atananlar arasında KHK ile ihraç edilenler var seçim kurulu başkanı kamu görevlisi değil mi araştırmasını yapmamış"dedi.

Bozdağ, "Muhalif üyelerin gerekçelerini baktığınız zaman muhalif üyeler eski kanunlardaki içtihatlardan mülhem yorumlar yapıyorlar ve o çerçevede değerlendirme yapıyorlar. Eski kanun şu anda yok, şu anda yeni kanun var bu kanun ilk defa 24 Haziran 2018 seçimlerinde uygulandı.Bu seçimde herhangi bir itiraz olmamış dolayısıyla YSK hiçbir içtihat oluşturmamış. İlk içtihadını burada oluşturuyor. Muhalif görüş ortaya koyan sayın üyelerin gerekçelerin hepsini okudum hepsini de çok iyi tanırım. Ama onların gerekçeleri çok net söylüyorum belki de alınacaklar eski kanunun tesiri altında yazılmış gerekçelerdir, yeni kanunu gören gerekçeler değildir. Eski içtihatlarda olduğu gibi YSK seçim sonucunu etkileyecek bir hal var mı yok mu ona bakıyor, burada da bakıyor.Ama onların yorumu büyük bir oranda eski kanundan ilham alarak ve yeni düzenlemeyi yok sayarak bir değerlendirme yapmışlardır"dedi.

YSK KARARI EMSAL TEŞKİL EDECEK

Bozdağ "YSK'nın bu kararı emsal teşkil edecek, kamu görevlisi olmadığı zaman o sandıklarda kullanılan oy iki aday arasındaki oy farkından daha fazla olduğu zaman seçimin iptalini getirecektir, bu başlangıç olmuştur. 23 Haziran'da aynı sonuç yaşanmaz çünkü İlçe Seçim Kurulları sandık kurulu başkanlarını partilerle paylaşacak. Ak Parti olarak 31 Mart seçimlerinde itiraz edemedik çünkü kim kamu görevlisiydi kim sandık kurulu başkanıydı bu Ak Partiye bildirilmedi. Ak Parti bilmediği bir konuda nasıl itiraz edecek. Niye itiraz etmediniz deniyor ama bize böyle bir liste verilmedi ki itiraz edelim"

MANAV HAKİM YERİNE KARAR VEREBİLİR Mİ?

Sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmasının kanunun emredici hükmü olduğunu belirten Bozdağ "Danıştayın uygulamalarıyla da sabit şekil olarak belirlenmiş kurullar varsa kanun açık açık yazmışsa onlardan oluşması lazım. Tez jürisi gibi kurullarda kanun açık açık yazmışsın onlardan oluşması lazım. Kurullar oluşmazsa hiç esasa girmeden şekil yönünden kurulun kararı iptal edilir diyor. Bir yerde bir karar vermek üzere veya bir işi yönetmek üzere hakim olacak demişse hakim değil manav yaparsanız verdiği karar doğru deyip o karara geçerlilik kazandıramazsınız. Sandığı yönetme yetkisi kime aitse o yönetecek kanun hükmü çok açık ve net emredici hükümdür. "dedi.

"Kararda YSK Başkanı Sadi Güven diyor ki "754 sandığın 750'sinde AK Parti'nin müşahitleri var olduğunu belirtiyor..Buna ne diyorsunuz?"sorusuna ise Bozdağ"Ben Sadi beye değerli dostuma soruyorum. Peki yasanın bu hükmüne hacet var sayın başkan sayım döküm yapılırken yüksek sesle okuyacaksın sonra sonucu yüksek sesle ilan edeceksin sonra bunu tutanağa geçireceksin sonra bunu kıyaslayacaksın sonra imza altına alacaksın buna ne gerek var tutanakları kaldıralım sayım döküm cetvelini kaldıralım partilerin şahitleri var. Bütün bunlar niye var seçimin güvenirliği için var"dedi

SANDIKLARDA AK PARTİ''NİN ÜYESİ TEK KALDI

Bozdağ "Sandıklarda Ak Partinin üyesi tek sandıklarda, CHP'nin İyi Partinin Saadet Partisinin üyeleri var Ak partinin üyesi bir kalıyor. CHP İyi Parti Saadet Partisi hepsi beraber parmak kaldırıyor, yüzde 100 Ak Partiye basılmış oylar bile geçersiz sayılıyor. İhtilaf çıktığı zaman sandık kurulu başkanı oya sünüyor üç tane CHP, İyi Parti,Saadet Partisi var Ak Partili müşahit tek başına kalıyor, Ak Partili seçmenin attığı oyun sandık kurulu müşahitleri eliyle yok sayılıyor"dedi

BUNUN ADI HIRSIZLIKTIR

Bozdağ "Çaldılar diyorsunuz, nasıl çaldılar?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Bunun üzerinden algı operasyonu yürütülüyor. Seçim sonuçlarını hep beraber bakalım ilk açıklandığından oy farkı 29 bindi sonradan gelinen noktada düz olarak 14.000 oy fark oldu. 15.000 Ak Partisine yazılan oyun CHP hanesine veya başka bir haneye yazıldığı İlçe Seçim Kurullarının geçersiz oyları saymasıyla ortaya çıktı. 15.000 oya ne diyeceğiz, benim 15.000 oyum nereye gitti. Bana ait oy CHP yazılırsa bunun anlamı nedir? Bizim ceza kanunumuzda hırsızlık tanımı var "Bir yerde olan malın onun rızası dışında alınıp götürülmesidir." Benim seçmenim verdiği oyun seçmenin rızası dışında Ak Parti yerine CHP yazmanın ceza hukuku anlamında tanımı hırsızlıktır"