Necip Fazıl Kısakürek vefatının 36. yılında anıldı

BUGÜN NELER OLDU

Eyüpsultan Belediyesi'nce organize edilen törende Kısakürek'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Şair Raşit Ulaş da Kısakürek'in hayatına ve eserlerine ilişkin bilgi verdi. Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal, yaptığı konuşmada özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda doğanların üzerinde fikriyat ve yaşam tarzının belirlenmesi bakımından Üstad'ın çok büyük bir etkisi ve katkısı olduğunu söyledi. Necip Fazıl'ın "fikir Mehmetçikleri" yetiştirme davası güden bir insan olduğunu dile getiren Uysal, şunları kaydetti: "Büyük insanlar zor zamanlarda çıkarmış. Nasıl ki 1100'lü yıllarda Anadolu'da Moğol istilası, Haçlı seferleri gibi çetrefilli, zor zamanlarda Mevlanalar, Yunuslar, İbn Arabiler, bugünlere bile ışık tutan İslam alimleri çıkmışsa, ümmetin ve Türk milletinin zor durumda olduğu, cumhuriyetin ilk dönemlerinde de Necip Fazıl, Erbakan hocamız, Kadir Mısıroğlu gibi üstatlar çıkmış. Bugün onların bu ufku sayesinde dünyada örnek teşkil edecek hale geliyoruz. Her birinin üzerimizde emekleri var. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Nur içerisinde yatsınlar."Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i, ölümünün 36'ncı yılında, şairin "Canım İstanbul" şiirini okuyarak andı. Erdoğan, Twitter hesabından "Mekanın cennet olsun Üstad" mesajıyla bir video paylaştı. 4 dakika 11 saniyelik videonun sonunda, Başkan Erdoğan imzasıyla "Vefatının 36. yıl dönümünde Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i hasretle, muhabbetle, rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Necip Fazıl Kısakürek'in ölüm yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserleri ve mücadelesi ile Türk gençliğine nesillerdir şuur ve ilham veren mukaddes emanetin fikir bekçisi üstat Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.