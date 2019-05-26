Sanat ve sporun en büyük destekçisiyiz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında bir araya geldi. Kültür, sanat ve spora en büyük desteğin kendi iktidarları döneminde verildiğini belirten Erdoğan şunları söyledi:Sanatçı ve sporcularımızı daima el üstünde tutmanın, itibarlarını yükseltmenin gayreti içinde olduk. Kültürel etkinliklere aktarılan devlet desteğini, 2002'ye göre 50 kat artırdık. Sadece sinema sektörüne verilen desteği 40 kattan fazla yükselttik.Geçmişte yılda sadece 9 filmi vizyona sokabilen sinema sektörümüz bugün 180 filme ulaşmıştır. Bilet satışı ve hasılat paylaşımı başta olmak üzere, bu alandaki sıkıntıları büyük ölçüde çözdüğümüze inanıyorum. Edebiyat eserlerinin telifi konusunda da çok sıkı düzenlemelerimiz var.Dizi sektöründe dünyada marka haline geldik. Bugün Türk dizileri 156 ülkede, 500 milyon kişi tarafından izleniyor. Gittiğimiz ülkelerde bize ilk sorulan sorulardan biri, dizilerimiz ve onlarla özdeşleşene sanatçılarımız oluyor. ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldığımız dizi film ihracatında 350 milyon dolarlık bir hacme ulaştık.Desteklenen özel tiyatro sayısını dört katına çıkardık. Taksim'de de İstanbul'un şanına yakışır bir opera ve kültür merkezini inşa ediyoruz. İnşallah 2021'de yetiştirmiş olacağız.Somut olmayan kültürel miras listelerinde temsil edilmeyen ülkemiz bugün 17 başlıkla bu listelerde yer alıyor. Bu listede dünyada 5'inci sırada bulunuyoruz. Dünya kültür mirası geçici listesindeki varlık ve alan sayımızı 18'den 77'ye, asıl listedeki temsil sayımızı da 9'dan 18'e çıkardık. Yılda ISBN verilen yayın sayısı dört katına yükseldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde ve İstanbul Rami kışlasında ülkemizin en büyük kütüphanelerini kuruyoruz.Türkiye spor tesisi bakımdan iftihar verici seviyeye yükseldi. Lisanslı sporcu sayımız 278 binden 9 milyonun üzerine çıktı. Türkiye genelinde 863 büyük spor salonumuz var. 34 şehrimizde uluslararası standartlarda toplamda 750 bin seyirci kapasiteli 37 stadyum yapmak için kolları sıvadık. Bunlardan 16'sı tamamlandı, 13'ünün inşası sürüyor, 8'i de proje aşamasında.Herşeyden önce çocuklar, gençler, hatta büyükler için birer rol model haline dönüştüğünüzü unutmamalısınız. Özel hayatınızda oturmanız, kalkmanız, konuşmanızla, tercihlerinizle büyük kitleleri etkileyebiliyorsunuz. Öyleki devletin milli eğitim, kültür, aile bakanlıklarıyla yapamadığı işleri bir hamlenizle gerçekleştirebiliyorsunuz.Az önce Orhan Baba'yla konuşuyorduk. 'Sigara içmedim' diyor, ben de hayatımda hiç içmedim. Mesela sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddelere karşı toplumda bilinç uyandırmak için sizin göstereceğiniz davranış kamunun yıllar süren propagandalarından daha etkili oluyor. Yine hayvanlara yönelik şiddetle ilgili gösterdiğiniz duyarlılıkla bu yönde hızlı ve etkili adımlar atılmasını sağlayabiliyorsunuz. Toplumu etkileme ve yönlendirme gücünüzü, hayırlı işlerde kullandığınız her durumda, daima yanınızda yer alacağımı bilmenizi istiyorum.Önünü arkasını bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sporcu ve sanatçılarımızın durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Sanatçı sanatıyla, sporcu sporuyla konuşur, buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır. Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı elbette var. Ama sadece sanatçı ve sporcu kimliğine sahip kişilerin, siyasi polemiklerde yer almaları onları yıpratır milletimizin de yüreğinde kırgınlıklara, yol açar.Biz Allah ömür ve imkan verdiği müddetçe kültür, sanat, sporu desteklemeye devam edeceğiz. Sanat ve sporu güçlü olmayan medeniyet, eksik kalır. Ecdadımızın bu alanlarda ortaya koyduğu eserler ve başarılarla, geride bıraktığı, mirasla iftihar ediyoruz. Bizim de sonraki nesillere onların iftiharla yad edecekleri eserler ve başarılar bırakmamız gerekiyor.