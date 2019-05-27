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'da 41 şüphelisi adliyede

merkezli 25 ilde gerçekleştirilen / soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 'nın içerisine yerleştirilmiş, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 41 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2019 12:31

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızan askerleri tespit etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan izinle operasyon için harekete geçen ekipler, Bursa merkezli 25 ilde eş zaman olarak operasyon düzenledi. Operasyonda, büfe telefonlarından ardışık/periyodik olarak arandıkları belirlenen; 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay ve 1 uzman çavuşun aralarında bulunduğu 41 askeri personel gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, bu sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da 41 FETÖ şüphelisi adliyede
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