CHP’li Eren Erdem’e bir dava daha

FETÖ'nün 17-25 Aralık hükümete karşı darbe girişimi sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis etmekten 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan CHP eski milletvekili Eren Erdem hakkında 24 Haziran seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından MİT'i hedef alan paylaşımları nedeniyle dava açıldı.



2 YILA KADAR HAPİS



İddianamede Erdem'in söz konusu paylaşımların kendisine ait olduğunu kabul ettiği aktarıldı. Erdem'in TCK'nın 301. maddesindeki, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi.

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