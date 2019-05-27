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’li ’e bir dava daha

19 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Milletvekili hakkında sosyal medyadan MİT’i hedef alan mesajlar paylaştığı nedeniyle iddianame hazırlandı.

YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2019 10:33
CHP’li Eren Erdem’e bir dava daha

FETÖ'nün 17-25 Aralık hükümete karşı darbe girişimi sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis etmekten 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan CHP eski milletvekili Eren Erdem hakkında 24 Haziran seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından MİT'i hedef alan paylaşımları nedeniyle dava açıldı.

2 YILA KADAR HAPİS

İddianamede Erdem'in söz konusu paylaşımların kendisine ait olduğunu kabul ettiği aktarıldı. Erdem'in TCK'nın 301. maddesindeki, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi.

Son dakika: Eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında karar verildi

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CHP’li Eren Erdem’e bir dava daha
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