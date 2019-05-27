Akşener'in Okçular Vakfı iddialarına sert cevap: İspatla!

"SAYIN GENEL BAŞKANI İDDİASINI İSPAT ETMEYE DAVET EDİYORUZ"

Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, gazetecilerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Okçular Vakfı'na yönelik, "İBB'den Okçular Vakfı'na 16,5 trilyon lira aktarıldı" iftirasına yönelik sorularını yanıtladı. Yıldız, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden vakfımıza aktarılan bir para söz konusu değildir. Sayın genel başkanı iddiasını ispat etmeye davet ediyoruz.

"İSPAT EDEMEZSE..."

İspat etmediği sürece de kendisini müfteri ilan edeceğimizi ilan ediyorum. Buradan Sayın genel başkana ve yayın organlarına şunu ifade etmek istiyorum. Bu iddiayı baştan yalanladığımızı ve bu iddianın gerçeğe aykırı bir beyan olduğunu, genel başkanlık yapan bir şahsa asla yakıştıramadığımızı belirtmek istiyorum. Çünkü bir genel başkanın elinde hukuki anlamda bir delilin olması gerekirken, mesnetsiz bir şekilde edalı bir dille vakfımıza dil uzatmasını da şiddetle kınıyoruz. Bundan sonra da yaptıklarımızla kendimizi anlatmaya devam edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

"FATİHİN TORUNLARI OLARAK BAYRAĞI BIRAKTIĞI YERDEN ALIP DAHA İLERİLERE ALLAH'IN İZNİYLE GÖTÜRECEĞİZ"

Bilal Erdoğan da iddialarla ilgili şunları söyledi:

"Çok üzülüyoruz, kendimizi de zor tutuyoruz doğrusu. Yıllardır bu tür ithamlara maruz kalan birisi olarak ben de söz almak istiyorum. İnsanları zan altında bırakmak, iftirayla, mesnetsiz sözlerle konuşmak bu kirli siyasettir. Bu siyasetsizliktir. Bunlar, bir şey üretemedikleri için insanları iftiralarla kirleterek, başka insanların oylarına talip oluyorlar. Bu çok aşağılık bir noktadır. Yani, bu pozisyon gerçekten bir insana, yakışan bir tavır kesinlikle değildir. Tabii bunlar, bir yandan bizleri üzerken, bu kadar güzel işler ortaya koymaya çalışan insanları üzerken bakın Rumeli bir yandan da bakın Hisarı'ndayız. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetih etmeye çalışırken bu işin yapılamayacağını, İstanbul'un fethine kalkışılamayacağını savunanlar vardı. Fatih Sultan Mehmet, bir yandan düşman ile mücadele ederken bir yandan da içerideki hainlerle mücadele etmiştir. Mücadele buysa biz mücadele etmeye varız. Fatih'in torunları olarak bayrağı bıraktığı yerden alıp daha ilerilere Allah'ın izniyle götüreceğiz."