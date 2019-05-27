İstanbul'da "Vatan ve Kardeşlik" temalı resim sergisi

İstanbul Ayasofya Meydanı'nda "Vatan ve Kardeşlik" temalı resim sergisi gerçekleştirilecek. 28 Mayıs Salı günü Ayasofya Meydanı'nda gerçekleştirilecek sergiye Fatih Vefa Gençlik Merkezi evsahipliği yaparken Uluslararası İnsana Dokunuş Derneği de katkı sunacak.

200 GENÇ KATILACAK

İstanbul Fethi Kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek organizasyona 1 usta ve 200 genç katılacak. Katılımcıların irtibat için 0212 631 5669 nolu telefondan iletişime geçmeleri gerekiyor.

3 ÖDÜL VERİLECEK

Katılımcılara 3 sürpriz ödül verileceği açıklandı. 1 kişiye yurtdışı gezisi, 1 kişiye il gezisi ve bir kişiye ise kamp ödülü verilecek. Etkinlik iftar organizasyonu ile sona erecek.