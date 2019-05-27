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MHP lideri Bahçeli Şehitleri Anma Günü’nde konuştu

MHP Genel Başkanı Ülkücü Şehitleri Anma Günü’nde konuştu.

Giriş Tarihi: 27.5.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 16:49
MHP lideri Bahçeli Şehitleri Anma Günü’nde konuştu

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Şehitlerimiz al bayrağın dalgalanması için toprağa sarılan onur kaleleridir. Şehitlerimiz davamızın ölümsüz sembolleridir. Şehadeti göze almış bir insanı ve ya bir milleti yenecek boyun eğdirecek beşeri bir kuvvet asla yoktur. Şehadet ruhu asildir, muazzezdir, muktedirdir.

Binlerce dava insanımız canlarını ortaya koydu. Hiçbir çıkar odağından hiçbir şart altından aman dilemediler onlara el avuç açmadılar. Şehitlerimiz hamiyet timsalleridir.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde önemli açıklamalar

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MHP lideri Bahçeli Şehitleri Anma Günü’nde konuştu
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