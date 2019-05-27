Öcalan’dan ‘Açlık grevini bitirin’ çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

AsrınHukuk Bürosu avukatları, müvekilleri olan PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevlerinde başlayan açlık grevi ve ölüm oruçlarına ilişkin mesajını kamuoyu ile paylaştı. 22 Mayıs'ta İmralı Kapalı Cezaevi'nde Öcalan'la görüşen avukatların açıklamasında Öcalan'ın açlık grevi ve ölüm orucu eylemcilerine hitaben bir mektup kaleme aldığı belirtildi. ÖcalanIn el yazısıyla yazılan mektupta, "Değerli yoldaşlar, açlık grevi ve ölüm orucuna kendini yatırmışlar olmak üzere iki avukatımın yapacağı geniş açıklama ışığında eyleminizin sona ermesini bekliyorum" ifadesi yer aldı.