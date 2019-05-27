Organize çetelere organize operasyon

Yeni bir operasyon gecesinde, saatler yine 05.00'i gösteriyor. Foto muhabiri arkadaşım Saffet Azak ile birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeyiz. Operasyon ekipleri tek tek Vatan Caddesi'ne geliyor. Onlar, silahlı saldırı ve çatışma riski en yüksek olan, en tehlikeli operasyonların uzmanları: Organize Suçlar Şubesi... Azılı çetelerle ve silahlı suç örgütleriyle 7 gün 24 saat mücadele ediyorlar. Masada üç yeni operasyonun planlaması var. 2'si çek ve senet tahsilatı yapan çeteye, diğeri ise yine para karşılığında tetikçilik suçlarına karışan bir silahlı suç örgütüne... Dakikalar sonra gözaltına alınacak olan çete üyelerinin suç kariyerleri tek tek inceleniyor. Hangi adrese kaç polisin gideceğine karar veriliyor. Tam o esnada, ön keşif yapan timlerden beklenen telefon geliyor: "Adresler ve çevreleri olağan..."



GİRİŞ SAATİ 06.00

Araçlara binmeden hemen önce ekip şefi komiser, operasyona katılacak bütün polisleri çevresinde topluyor: "Arkadaşlar adreslere giriş saatimiz tam olarak 06.00... Yeleklerimiz mutlaka üzerimizde, ellerimizde de kesinlikle eldiven olacak. Adreslerdeki telefonlar, silahlar, çek, senetler ve özellikle yazılama yapılmış ajanda, not defteri gibi bütün suç unsurlarını toplayacağız. Adreslerde birden fazla hedef şahıs olabilir. Tedbiri elden bırakmayalım."

İlk operasyonun adresi İstanbul Bağcılar'da... Ve organize çetelere karşı polislerin organize kuşatması sabah saatlerinde başlıyor. Hedefte, gasp, cinayet, adam yaralama, çek ve senet tahsilatı ve işkence gibi aklımıza gelebilecek ağır suçlara karışan azılı suçlular var. İşte bu nedenle İstanbul Organize Suçlar Şubesi'nin bir çok operasyonunda kapılar koçbaşı ile kırılıyor.



OPERASYON TECRÜBESİ

Özel Harekat ve Organize Polisleri, çete üyelerinin saklandıkları dairenin kapısını kırıyor. Adresteki iki şüpheli hemen yan yana yere yatırılıyor. Vakit geçirmeden ellere ters kelepçe vuruluyor. Ancak ikisinin de operasyon tecrübesi olduğu belli. Biri "Avukatım gelsin" diye bağırırken, bir diğeri polislerin ruhunu okşama derdinde... "Tamam komiserim. Sakin olun. Bizim devletimize, polisimize karşı boynumuz kıldan ince" diyor. Aldığı cevapla başını yere yaslıyor: "O zaman devletin otoritesini, hukuk ve yargı düzenini hiçe saymayacaksınız!"

Polisin "Silah var mı evde? Nereye sakladınız?" sorularını yanıtsız bırakıyorlar. O adreste otomatik tabanca, iki silah, mermiler, dolu senetler, boş çek ve senet koçanları ile bir miktar para bulunuyor.

Bir gün sonra ikinci operasyon. Yine çek ve senet tahsilatı yapan bir başka çetenin lideri E.K.'nın İstanbul Esenyurt'ta eşi ve çocuklarıyla yaşadığı adrese yapılıyor. Mermiler yine namluda, eller tetikte... 06.00'da kapı kırılarak adrese giriliyor. Çete lideri hemen yere yatırılıyor. Çocuklar ve eşi yine bir kadın polisle birlikte bir odaya götürülüyor. Sakinleştiriliyor. Adreste iki silah ve mermiler bulunuyor. Çete lideri E.K. yerden kaldırılırken "Bilsem çocukları anneme götürürdüm" cümlesini kuruyor. Elbette polisin de bir cevabı var: "Bilsen çocukları bırakırdın, ama kendin de kaçardın."



KOMŞU REFAKAT ETTİ

Son operasyon Bahçelievler'de bir adrese düzenleniyor. Hedef dairenin dışındaki ziller çalınıyor. Aramalarda polislere refakat edecek 'tanık' sıfatlı komşu da ayarlanıyor. Kapı sert bir şekilde çalınıyor. Şüpheli C.E.'nin kardeşi kapıyı açıyor. Polisin "Evde mi?" sorusuna "Hayır evde yok" cevabını veriyor. "Arama kararımız var. Evi arayacağız" diyerek daireden içeriye giriyorlar. Şüpheli C.E. yatakta... Polislerin ilk cümlesi "Neden yalan söylüyorsun, burada işte" oluyor. C.E.'yi gözaltına alıyorlar.



PENCEREDEN ATLADI AMA KAÇAMADI

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, para karşılığında Avrupa ülkelerine götürülme vaadi ile dolandırılan kaçak göçmenlerin çeteler tarafından yerleştirildiği ve "Şok Evler" olarak adlandırılan bir adrese baskın yaptı. SABAH'ın da takip ettiği operasyonda girilen apartmanın birinci katındaki dairenin kapısı kırıldı. Bu sırada bir kaçak göçmen camdan atladı. Göçmen pencere altlarını tutan Özel Harekat polislerinden birinin tam önüne düştü. Kalktı ve yine kaçmayı denedi. Diğer kader ortaklarıyla birlikte gözaltına alındı. Üzgün, umutsuzlardı.

BUGÜN NELER OLDU