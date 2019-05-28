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1000 işçi 'ya yürüyecek hukuksuzluğa 'dur' diyecek

HAK-İŞ Konfederasyonu, Bolu Belediye başkanı tarafından işten atılan ve 34 gündür belediye önünde oturma eylemi yapan 97 işçinin hakkını aramak için 'ya yürümeye hazırlanıyor. 11 Haziran'da Bolu'dan başlayacak olan yürüyüşe 1.000 kişi katılacak.

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 14:24
1000 işçi Ankara'ya yürüyecek hukuksuzluğa 'dur' diyecek

11 gün sürecek yürüyüş sonrası 22 Haziran'da Ankara CHP merkez binası önünde basın açıklaması yapılacak. Farklı illerden katılacak sendika üyeleriyle birlikte 5 bin işçi haksız ve hukuksuz muamelelere 'Dur' diyecek.

5 BİN İŞÇİ BULUŞACAK

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ramazan Bayramı'ndan sonra yürüyüş yapacağız. Türkiye genelinde 64 belediyede 13 bin 40 kardeşimiz bağlı bulundukları sendikalarından istifa ettirildi" dedi. Hizmet-İş Başkan Yardımcısı Halil Özdemir de, yürüyüş eylemine 11 Haziran, 12:00'da başlayacaklarını söyledi.

53 KİŞİ ATTI, 25 YANDAŞ ALDI

Çanakkale'nin Bayramiç Belediyesi'nde sendika üyesi 53 işçinin de ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle işten atıldığını söyleyen Özdemir, şöyle konuştu: "Ancak hemen ertesinde kendi taraftarları 25 kişiyi işe aldılar. Bu hukuksuz uygulamaya tepki için yarın 12:00'da belediye önünde eylem yapacağız."

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1000 işçi Ankara'ya yürüyecek hukuksuzluğa 'dur' diyecek
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