1000 işçi Ankara'ya yürüyecek hukuksuzluğa 'dur' diyecek

11 gün sürecek yürüyüş sonrası 22 Haziran'da Ankara CHP merkez binası önünde basın açıklaması yapılacak. Farklı illerden katılacak sendika üyeleriyle birlikte 5 bin işçi haksız ve hukuksuz muamelelere 'Dur' diyecek.

5 BİN İŞÇİ BULUŞACAK

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ramazan Bayramı'ndan sonra yürüyüş yapacağız. Türkiye genelinde 64 belediyede 13 bin 40 kardeşimiz bağlı bulundukları sendikalarından istifa ettirildi" dedi. Hizmet-İş Başkan Yardımcısı Halil Özdemir de, yürüyüş eylemine 11 Haziran, 12:00'da başlayacaklarını söyledi.



53 KİŞİ ATTI, 25 YANDAŞ ALDI

Çanakkale'nin Bayramiç Belediyesi'nde sendika üyesi 53 işçinin de ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle işten atıldığını söyleyen Özdemir, şöyle konuştu: "Ancak hemen ertesinde kendi taraftarları 25 kişiyi işe aldılar. Bu hukuksuz uygulamaya tepki için yarın 12:00'da belediye önünde eylem yapacağız."