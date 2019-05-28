23 Haziran’da milli irade tecelli edecek

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu sahiline geldi. Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra, bir ailenin çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk oldu ve onlarla orucunu açtı. Erdoğan daha sonra sahildeki vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, bir gazetecinin "Başkanım, sahada mikrofon uzattığımız zaman özellikle de AK Partili seçmenler şunu söylüyor; gitmeyenler de var ama gitmediklerinden dolayı büyük pişmanlık duyanlar da var" ifadeleri üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı: "İnşallah o pişmanlık duyanlar, sandığa gitmek suretiyle o nedametlerini, pişmanlıklarını inşallah, hakikaten milli irade noktasından adeta affettirmiş olacaklar ve milli irade şimdi tam manasıyla tecelli etmiş olacak. 23 haziranı bu noktada milli iradenin tecelli tarihi olarak görüyorum." Aynı gazetecinin, "Kürt vatandaşlarla konuştuğumuzda, oyunu başka yere vermiş ama şunu söylüyorlar, 'adımızı dahi söyleyemiyorlar, biz hata ettik', 'Kürtlerin desteğini aldık' demekten bile çekinenlerin arkasına bir anda bir gerilimle onlara oy verdik" sözleri üzerine Erdoğan, şunları söyledi: "Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan'ın ve partisinin böyle bir sorunu, sıkıntısı yok. Çünkü bu ülkede her şeyden önce etnik dayatmaları ortadan kaldıran biz olduk. Tam aksine hepsinin önünü açtık. Şu anda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da şöyle bir baktığınızda batıda ne varsa hepsi orada var mı? Var. Halkımızın tümünü, 82 milyonu böyle kucakladık, kucaklamaya da devam ediyoruz."AK Parti, 23 Haziran İstanbul seçimlerindeki ana stratejisini direkt seçmene ulaşmak, oy vermeye ikna etmek olarak belirledi. Bu kapsamda, bakan, milletvekili, parti yönetimi, belediye başkanı ve teşkilatlar vatandaşla birebir görüşmek için seferber oldu. Başkan Erdoğan, geçen günlerde partisinin mahalle temsilcileri ile yaptığı toplantıda, "İstanbul'da 2 milyon 300 bin üyeye sahibiz. Sadece İstanbul'daki üyelerimizi ciddi manada çalıştıralım" talimatı vermişti. Bu kapsamda AK Parti seferber oldu. Milletvekilleri, il, ilçe yöneticileri AK Parti üyelerini tek tek telefonla aramaya başladı. Öncelikle karşıdaki kişiye "Başkan Erdoğan ve İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın selamı var, hak yerini bulsun" deniyor. Mahalle başkanları ve üyelerden de partiye sahip çıkmaları, çevrelerini ikna etmeleri isteniyor.