9 memuru hayvan barınağına sürdüler

BUGÜN NELER OLDU

Bem Bir Sen'e üye 9 memur, hayvan barınağına sürgün edildi. CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bilgisayar işletmeni ve kültür hizmetlerinde çalışan memurları hayvan barınağına, hayvan barınağındaki veteriner teknikerini de park bahçe hizmetlerine sürdü."'Martın sonu bahar' diyenlerin ilk icraatı emekçinin yazını kışa çevirmek oldu" dedi. Odunpazarı Belediyesi'ndeki uygulamaların çalışma barışını tehdit ettiğini belirten Uslu, baskı ve yıldırma politikalarına karşı sonuna kadar direneceklerini vurguladı.