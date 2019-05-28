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9 memuru hayvan barınağına sürdüler

CHP'li belediyelerin memurlar üzerindeki baskı ve mobbingi aralıksız sürüyor. Son kıyım Odunpazarı Belediyesi'nden geldi.

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019 14:21
9 memuru hayvan barınağına sürdüler
Bem Bir Sen'e üye 9 memur, hayvan barınağına sürgün edildi. CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bilgisayar işletmeni ve kültür hizmetlerinde çalışan memurları hayvan barınağına, hayvan barınağındaki veteriner teknikerini de park bahçe hizmetlerine sürdü. Bem Bir Sen Başkanı Levent Uslu, "'Martın sonu bahar' diyenlerin ilk icraatı emekçinin yazını kışa çevirmek oldu" dedi. Odunpazarı Belediyesi'ndeki uygulamaların çalışma barışını tehdit ettiğini belirten Uslu, baskı ve yıldırma politikalarına karşı sonuna kadar direneceklerini vurguladı.
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9 memuru hayvan barınağına sürdüler
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