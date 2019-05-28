9 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Operasyon Planı'nda dün akşam Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları yerlerle ilgili yoğun planlama ve hazırlık çalışmalarının ardından düğmeye basıldı.

BÜYÜK HAREKATA ÜST DÜZEY KOMUTA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen harekat, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ateş destek vasıtalarının atışları ile başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HAREKAT MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

Öncelikli olarak aralarında Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtaları teröristlerin bulunduğu hedefleri dövdü. Top atışlarının ardından bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş uçakları sevk edildi. Çeşitli ana jetüs komutanlıklarından kalkan savaş uçakları, belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Hava harekatında tanker uçaklar da görev alırken, harekat SİHA ve İHA'larla da desteklendi.

BÖLGEDEN PATLAMA SESLERİ



Hedeflerin ateş altına alınmasının ardından bölgeye komando birlikleri sevk edildi. Bölgeye yönelik özel olarak eğitilmiş komandolar helikopterle alana indirildi. Gece harekat yapacak şekilde donanıma sahip uzman erbaşlardan oluşan komando birlikleri, hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi.

Ateş destek vasıtaları ve savaş uçaklarınca yapılan atışlarlateröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu. Atışlar sonrasında bölgede izlenen patlamalar, mühimmat depolarının tam isabetle vurulduğunun göstergesi olarak değerlendirildi.

Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen 'Pençe Harekatı' kamerada

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Pençe Operasyon Planı çerçevesinde dün öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere atışlar yapıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda yeni görüntüler paylaştı



Atışların ardından saat 20.00'de bölgeye komando tugayı tarafından harekat başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Operasyon ATAK helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekat ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, harekata ilişkin bazı görüntüler de yer aldı.

Hakurk'tan sonra hedef Kandil mi?

KOMANDO BİRLİKLERİ MAYIN VE EYP'LERİ ETKİSİZ HALE GETİRİYOR



Pençe Operasyon Planı kapsamında hava hücum harekatıyla Irak'ın kuzeyine inen komando birlikleri, teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) etkisiz hale getiriyor.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, dün gece gerçekleştirilen hava hücum harekatıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine inen komando birliklerinin, PKK'lı teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmeye, sığınak ve barınakları imha etmeye devam ettiği kaydedildi.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Operasyonun planlandığı şekilde başarı ile devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Gece icra edilen hava hücum harekâtı ile bölgeye indirilen komando birliklerimiz, zor hava ve arazi şartlarına rağmen bölgede arama ve tarama faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir. Daha önce bölücü terör örgütü tarafından yerleştirilmiş mayın ve el yapımı patlayıcılar etkisiz hale getirilmekte, tespit edilen sığınak ve barınaklar imha edilmektedir. Şu ana kadar 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hakurk bölgesinde icra edilen bu harekâtla koordineli olarak uzun menzilli ateş destek vasıtaları ile Kandil ve Asos bölgelerinde daha önce tespit edilmiş olan bölücü terör örgütüne ait barınak ve sığınaklar imha edilmiştir. Operasyon zor hava ve arazi şartlarına rağmen planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.