Bakan Akar'dan son dakika yeni askerlik sistemi açıklaması! Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar

Yeni askerlik sistemi gündemin en önemli başlıklarından birisi olarak yerini korurken, son dakika gelişmeleri yaşanmaya da devam ediyor. Bilindiği gibi, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu Teklifi TBMM'ye sunulmuş ve Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilmişti. Yeni sistemde en çok merak edilen başlık olarak bedelli askerlik öne çıkarken, Hulusi Akar'dan çok önemli bir açıklama geldi. Bedelli askerlik ücretini duyuran Bakan Akar, bir asteğmenin aldığı 5 bin lira maaşın 6 katına denk getirileceğini ifade etti.

BEDELLİ ASKERLİK SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Denizkurdu tatbikatında T.C.G Salih Reis Fırkateyn'nde Habertürk'e özel röportaj verdi.

En çok merak edilen 'Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?' sorusuna yanıt veren Akar, 5 binden 50 bin TL'ye projeksiyon yaptıklarını ve net kararı verdiklerini söyledi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

İşte, yapılan son açıklama ve getirilen yasa teklifi ile beraber yeni sisteme dair tüm detaylar;