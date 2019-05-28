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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Pençe Harekâtı" kapsamında Kuzey Irak'taki kamplara hava harekâtı gerçekleştirildi. Hava harekâtında, barınak ve sığınaklar imha edildi.Kuzey Irak'ta başta Kandil olmak üzere terör örgütü mensuplarının barındığı alanlara yönelik başlatılan "Pençe Harekâtı" devam ediyor. İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) yaptığı keşif ve istihbarat çalışmaları sonucu, bölgede teröristlerin harekât halinde oldukları belirlendi. Görüntülerin değerlendirilmesini ardından bölgeye harekât yapıldı. Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan F-16 savaş uçakları havalandı. F-16'larla, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan ve önceden belirlenen hedefler vuruldu.