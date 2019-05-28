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Başkan Erdoğan'dan operasyon mesajı

Başkan 'ta operasyon icra eden askerlerimiz için bir mesaj yayınladı ve "Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi. İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 28.5.2019 13:41 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 13:46
Başkan Erdoğan'dan operasyon mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam başlatılan ve Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik hava ve kara harekatı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Twitter hesabı üzerinden de paylaşılan mesajında Başkan Erdoğan şunları söyledi;

"PKK'YA GÖZ AÇTIRMAYAN MEHMETLERİMİZ..."

Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizinle. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Irak'ın kuzeyine terör operasyonu başlatıldı

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Başkan Erdoğan'dan operasyon mesajı
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