Başkan Erdoğan'dan operasyon mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam başlatılan ve Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik hava ve kara harekatı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Twitter hesabı üzerinden de paylaşılan mesajında Başkan Erdoğan şunları söyledi;

"PKK'YA GÖZ AÇTIRMAYAN MEHMETLERİMİZ..."

Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum.



Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun! ???? https://t.co/U5e16CJpCE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 28 Mayıs 2019

Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizinle. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.