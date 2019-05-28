Beka meselesinden ödün verilmeyecek

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler anıtını ziyaret etti. Anıtta dua eden Bahçeli şunları söyledi:Aziz şehitlerimiz dünyaya Türkİslam Ülküsünün irfanıyla bakmışlar, korku nedir tanımamışlar, yılgınlık nedir bilmemişlerdir. Onlar istiklalimizin muhafızlarıdır. Tarih boyunca bir hilal uğruna nice güneşler batmıştır. Ancak her şehit var oluşumuzun güvencesi, milli haysiyetimizin, milli onurumuzun, milli haklarımızın hem gücü hem de güveni olmuştur. Şehitlerimizden aldığımız emanetle dünyaları alsak bile bu cennet vatanı vermeme konusunda azimliyiz, kararlıyız, yeminliyiz.Türkiye yaşayacak, Türk milleti ebediyete kadar varlığını muhafaza edecektir. Türkiye'nin beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz. Bir olacağız, diri olacağız, güçlü olacağız. Aziz milletimizin mukaddes varlığına kast etme aymazlığına kendini kaptıranlara, geçmişte tarihi bir cevap veren Milliyetçi-Ülkücü Hareket, bugün de, yarın da aynı kararlılığı gösterebilecek iradeye fazlasıyla sahiptir. Bu nedenle kötü niyetliler akıllarını başlarına almalıdır.