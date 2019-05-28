Halel getirmeyecek sistem kurguladık

BUGÜN NELER OLDU

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. Yeni askerlik sistemine ilişkin bilgiler veren Akar, değişen şartlara ve ihtiyaçlara dikkati çekerek, "Bütün bunları göz önünde tutmak suretiyle yeni bir askerlik sistemine ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Ülkemizin, milletimizin güvenliğine, savunmasına hiçbir şekilde halel getirmeyecek bir sistem kurgulamaya çalıştık" dedi. Bedelli ücretine (30 bin lira civarında) yönelik söylemlere ilişkin ise Akar, şu açıklamalarda bulundu:"Üniversitelerden destek alarak yaptığımız projeksiyonlarda 15 bin lira alırsak ne olur, 20, 30, 40, 50 bin alınırsa ne olur diye örneklemeler yapıldı. En optimal rakam olarak 30 bin lira bulundu. Bir asteğmenimizin aldığı takriben 5 bin liralık maaşın 6 katı."Bakan Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'nin S-400 almasını istemediği ve bu konuda süre verdiğine yönelik iddiaların da doğru olmadığını söyledi, "S-400'ün tedariki hazirana yetişmezse birkaç ay içinde gelecek. F-35'lerle ilgili parayı ise eksiksiz ödedik. Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim edilmiş 4 adet F-35 var" diye konuştu.