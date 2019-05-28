CHP adayının yalanı ortaya çıktı

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'Hakkımda açılmış tek bir dava yok' diyen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir kez daha yalan söylediğini SABAH ortaya çıkardı. CHP adayı ve babası Hasan İmamoğlu'nun ortak olduğu İmamoğlu İnşaat'ın Beylikdüzü'nde yaptığı 'Beykonakları' projesinde değeri 20 milyon lira olan kamuya ait 3 bin metrekarelik yeşil alanı işgal edip konut sahiplerini dolandırdıkları iddiasıyla yargılandıkları dava sürüyor. Bakırköy 7. Ağır Ceza'da açılan dava, hukuki anlaşmazlık bulunduğu iddia edilerek beraatla sonuçlansa da müştekiler Yargıtay'a başvurmuş, 15. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını bozarak CHP adayı ve babasının yeniden yargılanmaları gerektiğine hükmetmişti.