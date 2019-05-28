BUGÜN NELER OLDU

27 Mayıs 1960 darbesinde cuntacılar tarafından idam edilen dönemin başbakanı merhum Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan, AK Parti teşkilatları tarafından anıldı. 81 ilde de aynı anda gerçekleştirilen anma törenlerinde, demokrasiye yönelik gerçekleştirilen darbe kınandı. AK Parti İstanbul İnsan Hakları Başkanlığı, Menderes ve arkadaşlarının Topkapı'daki Anıt Mezarı'nı ziyaret etti. Ellerinde "Baskılara Boyun Eğmeyen Lider", "Halkın Adamı Menderes", yazılı dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Necati Karagöz, "27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak; demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanettir" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Twitter'dan paylaştığı mesajında, "27 Mayıs 1960 tarihi, milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır. Darbenin 59. yılında, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ise mesajında, "Bugün artık 'halkın gücünün üstünde bir güç tanımayan' Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, en büyük zenginliğimiz olan sağlam demokrasimizle yol alıyoruz. Bu kutlu yolda darbelere, cuntalara, vesayet arayışlarına yer yok!" ifadesini kullandı.