Ellerimiz o hainlerin yakasında olacak

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da 30 Ağustos 2015'te PKK'lı teröristlerin kaleşnikoflu silahlarla yaylım ateşine tutarak şehit ettiği polisler Ahmet Gılıç ile İlker Narin'in katledilmesinde FETÖ'nün parmağının çıkmasına şehit yakınlarında tepki yağdı.Acısının hâlâ ilk günkü gibi taze olduğunu anlatan şehit Ahmet Gılıç'ın annesi Ümmühan Gılıç, "Benim acım hergün de tazeleniyor. Allah kimsenin başına evlat acısı vermesin. Yaşadıklarım çok zor. Bu dünyada da, ahirette de oğlumu hiçbir görevlendirme yokken bile bile şehit düşmesi için olay yerine yere gönderen FETÖ'cü komiser ve polislerin yakasında olacak. Onların elleri kırılsın. Bir de bunu yapanlar devletten maaş alıp devlete ihanet ediyorlar. Oğlumun şehit düşmesine sebep olanlar kendi mesai arkadaşları, amirleri. Müslüman olan bunu yapmaz. Bunların kanında bozukluk var. Bu yaptıkları müslümanlığa sığmaz. Müslüman olan müslümanı kırmaz. Ben nasıl yıllardır ağlıyorsam onlar da ağlasın. Bu dünyada yüzleri hiç gülmesin" diye konuştu.Oğlunu polis yapabilmek için yıllarca çalışıp didindiği anlatan 10 çocuk annesi Ümmühan Gılıç, "Ben oğlumu yoksullukla büyütüp polis yaptım. Onu polis yapana kadar çok zorluklar çektim. Ahmedimi polis yapana kadar ayağım çorap, pabuç görmedi. Dişimden tırnağımdan arttırarak para biriktirdim ve oğlumu okuttum polis yaptım. Böyle bir tuzakla oğlumun şehit düşürülmüş olması acımı ikiye katladı. Ahirette Allah'ın huzurunda bunun hesabını nasıl verecekler? Hakkımı helal etmiyorum. Rabbim onlara gereken cezayı verir" diye konuştu.Şehit İlker Narin'in babası Selim Narin ise, "Bir tane evladım vardı. O da yok. Acımız dinmiyor. Bu acı bitmiyor. Tek tesellimiz şehitlik mertebesi. Hiç dinmedi gözyaşımız, ilk gün ki gibi devam ediyor acımız" ifadesini kullandı.