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Emine Erdoğan'dan o anları Twitter paylaşımı

Cumhurbaşkanı 'ın eşi Emine Erdoğan: - "Ülkemize resmi ziyarette bulunan 'in eşi ile 'da 'ni ziyaret ettik. ve bitkiler konusuyla yakından ilgilenen Salih ile Irak ve florası hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 00:40 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 00:53
Emine Erdoğan'dan o anları Twitter paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Berhan Salih'in eşi Serbagh Salih, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Serbagh Salih ile botanik bahçesine yaptıkları ziyaretteki görüntüleri paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemize resmi ziyarette bulunan Irak Cumhurbaşkanı Berhan Salih'in eşi Serbagh Salih ile İstanbul'da Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret ettik. Tarım ve bitkiler konusuyla yakından ilgilenen Salih ile Irak ve Türkiye florası hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik."

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Emine Erdoğan'dan o anları Twitter paylaşımı
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