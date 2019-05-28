Güzel günlere birlikte yürüyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Karaelmas Kuran Kursu tarafından düzenlenen ve 2 bin kişinin katıldığı Yenisahra 3. Roman İftarı'na katıldı.İnsanları Roman, Kürt, Türk, Alevi, Sünni olarak ayırmayan bir anlayıştan geldiklerini dile getiren Yıldırım, "23 Haziran'da sizin oylarınızla başkan seçildiğimde Romanların Binali Abisi olacağım. Sizin sorunlarınızı çözeceğim. İmar, sağlık, ulaşım gibi sorunlarınızı çözmek bizim işimiz. Çok daha güzel günlere hep beraber yürüyeceğiz" dedi.31 Mart seçimlerine şaibe karıştığını ifade eden Binali Yıldırım, şöyle devam etti:"Maalesef verdiğiniz oylar iç edildi, çalındı. O anları ben yaşadım. Götürüp bana attığınız oy başkasına yazıldı. Dedim ki, 'Bu yanlış, şu oyları yeniden sayalım. Böylece hak yerini bulsun ve yanlışlık düzeltilsin.' CHP buna karşı çıktı. Niye karşı çıktı? Foyalar, kaybolan oylar, yanlışlar meydana çıkacaktı ve sonuç değişecekti. Biz de sizlerin verdiği oya sahip çıkmak için YSK'ye müracaat ettik. YSK gerekli incelemeyi yaptı ve seçimlere şaibe karıştığına karar verdi."