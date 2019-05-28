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İftirayla konuşmak kirli siyasettir

7. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, 'da başladı.

Giriş Tarihi: 28.5.2019
İftirayla konuşmak kirli siyasettir
Organizasyonun tanıtım toplantısında Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Okçular Vakfı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden para aktarıldığı yönündeki iddiasına cevap verdi. Erdoğan "İnsanları zan altında bırakmak, iftirayla konuşmak kirli siyasettir, siyasetsizliktir. Bir şey üretmedikleri için insanları kirleterek oylara talip oluyorlar. Bu, şerefli yaratılmış insanoğluna yakışan bir tavır değildir. Fatih, İstanbul'u fethetmeye çalışırken bunun yapılmayacağını savunanlar vardı. Fatih bir yandan düşmanla bir yandan hainlerle mücadele etmiştir. 'İngiliz, Amerikan mandasına girelim' diyenler olmuştur, o kahramanlar hem düşmanlarla hem içerideki hainlerle mücadele etmişlerdir. Mücadeleyse biz bu mücadeleye varız. Fatih'in torunu olarak bayrağı daha ileri taşımaya çalışacağız" dedi.
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