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: İmamoğlu artık bunu net biçimde açıklamalı

bugünkü köşesini ve konusunda hala tek kelime etmeyen ve zihniyetine ayırdı. “İmamoğlu, İstanbul'u hatta onlara göre ileride Türkiye'yi de yönetecek bir siyasi aktörse, FETÖ ve PKK'ya nasıl baktığını açıklamalı.” Diyen Mahmut Övür’ün yazısı şu sözlerle son buluyor: İstanbul'u hangi bakış açısı yönetecek?

Giriş Tarihi: 28.5.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 10:19
Mahmut Övür: İmamoğlu artık bunu net biçimde açıklamalı

İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar;

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Dün ABD emperyalizmine karşı çıkanlar, bugün tam da bu nedenle sessiz kalmayı tercih ediyor.

Yaşanan durumu en çarpıcı biçimde "ulusalcı" kimliğiyle bilinen yazar Nihat Genç özetledi:

"Laik ve çağdaş aydınlar hüsrana uğrattı beni. Bu adamlarla bir yere gidilmez. Daha 6 ayını doldurmadı, 3 ayda secde ettiler İmamoğlu'na. Daha İmamoğlu'nun ağzından da FETÖ ve PKK'ya karşı bir cümle göremedik." Sahi 16 milyon İstanbulluyu kucaklayacağınısöyleyen İmamoğlu, FETÖ ve PKK için ne düşünüyor? "Laik aydınların secde ettiği" İmamoğlu, İstanbul'u hatta onlara göre ileride Türkiye'yi de yönetecek bir siyasi aktörse, FETÖ ve PKK'ya nasıl baktığını açıklamalı.

Gittiği her yerde, "Bu delikanlının vallahi de billahi de partisi yok" diyerek yemin etmesi bu sorulardan kaçmasına yetmez. İstanbullu sadece bu konularda değil, şimdiden İstanbul'ukimlerle yöneteceğini de merak ediyor ve açıklık getirmesini istiyor.

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Mahmut Övür: İmamoğlu artık bunu net biçimde açıklamalı
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