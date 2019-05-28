Marangoz atölyesinden onlarca kaçak silah ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, M.S. isimli bir şahsın yasadışı yollarla Türkiye'ye soktuğu tabancalara İstanbul'da müşteri aradığı ihbarı yapıldı. Yapılan araştırma neticesinde, şüpheli şahsın Fatih'te bir marangoz atölyesinin bulunduğu tespit edildi. Aylar süren fiziki takip ve istihbarı çalışmalar neticesinde söz konusu marangozhane üzerinde çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Şüphelinin elinde siyah çantalar ile marangoz atölyesine girdiğinin görülmesi üzerine atölyeye şok bir baskın düzenlendi. Şüpheli kıskıvrak yakalanırken atölyenin yazıhane olarak kullanılan bölümünü didik didik arayan jandarma ekipleri, tahta parçaları arasına gizlenmiş siyah bir poşet içerisinde her biri ayrı ayrı mavi naylon poşetlerle ambalajlanmış ruhsatsız silahlar ele geçirdi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE ULAŞMADAN ELE GEÇİRİLDİ

Aynı atölyede aramalarına devam eden ekiplerin bulduğu ikinci poşetin içerisinde de yine ayrı ayrı naylon poşetlerle ambalajlanmış silahlar olduğu görüldü. Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla toplam 20 adet Sig Sauger marka tabanca suç örgütlerine ulaşmadan ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Ele geçirilen tabancaların özellikle organize suç örgütlerine pazarlamak maksadıyla getirildiğini tespit eden Jandarma, suç örgütlerine silah sevkiyatının ise motosikletli kuryeler aracılığıyla yapıldığını belirledi. Olayla ilgili incelemelerine devam ederken şüpheli M.S.'nin işlemleri ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.