Özeleştiri mi özgüven sorunu mu?

OĞUZHAN BİLGİN'İN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Özeleştiri kisvesiyle gizlenen bu kompleksin arkasında henüz orta-sınıflaşma sürecini tamamlayamamış, kentli, muhafazakâr toplumsal grupların geçiş sürecini yoğun bir kültürel hegemonya baskısı altında yaşaması vardır.

BU TESLİMİYET KÜLTÜREL HEGEMONYAYI GÜÇLENDİRİR

Kültürel hegemonyanın ağırlığı hegemonyaya karşıt bireylerin kamusal alanda kendilerini toplumsal olarak gerçekleştirmelerini de zorlaştırır. En başta kendine güven ve saygı duygusu bireylerde kaybolur. Sistem içinde hep bir 'ikinci sınıflık psikolojisi' bireye hâkim olur. Kültürel kimliğin ve kodların yaratacağı 'öteki' duygusundan çekinen bireyler toplumsal hayatta dikkat çekmemeyi, dışlanmamayı seçer. Bu teslimiyet kültürel hegemonyanın daha da rakipsiz olmasına yol açar.

CHP İLE KOALİSYONU BİLE SAVUNMUŞLARDI

Bu söz konusu kompleks yalnızca kültürel hayatta değil, siyasal alanda da zuhur etmiştir. Muhafazakâr çevrenin siyasetçilerinden bazıları CHP'nin içinde bulunduğu ittifakın çatı adayı olmak için uğraşmış ama başaramamıştır. Yine aynı çevrenin insanları 7 Haziran sonrası CHP ile koalisyonu savunmuştur. Tuhaf olan o dönem CHP ile koalisyon için can atanların bugün 15 Temmuz direnişinde ortaya çıkan MHP ile ittifaka karşı çıkmaları, bunu da "kimlik kaybı" olarak açıklamaya çalışmalarıdır. Bunu anlamak da zor değildir.

CHP'YE YAKIN MHP'YE TEPKİLİ

MHP sonuçta aynı kavruk Anadolu çocuklarının, aynı toplumsal tabanın partisiyken CHP Beyaz-Batıcı kültürel hegemonyayı temsil eden, idealize edilip hep kompleks duyulandır. Benzer bir kompleks CHP ile ittifak yapıldığında destekleyip AK Parti'yle ittifak yapıldığında MHP'den ayrılan, tepki gösterip yeni parti kuran, sol-Kemalist hegemonya tarafından asimile edilmiş eski ülkücüler için de geçerlidir.

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