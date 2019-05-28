Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Salih Tuna: YSK’ya başvurmayın AK Parti’ye geçeyim

: YSK’ya başvurmayın AK Parti’ye geçeyim

bugünkü köşesinde CHP medyasındaki bilgi kirliliğini kaleme aldı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na yüklendi. “CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Bey de maalesef çok farklı değil” diyen Salih Tuna’nın yazısı şu sözlerle son buluyor: “PKK'lı Duran Kalkan, Bese Hozat, Murat Karayılan ve Pensilvanya eşrafını da adam yerine koymadığın için mi onca destek mesajlarına ağzını açıp da tek kelime etmedin?”

Giriş Tarihi: 28.5.2019 12:38 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 13:02
Salih Tuna: YSK’ya başvurmayın AK Parti’ye geçeyim

SALİH TUNA'NIN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Yalanı CNN Türk'te yüzüne vurulunca, "izlemeyeceğim" dediği konuşmada Esenler Belediye Başkanı'nın kaş göz hareketi yaptığını söyledi.
Genel çekim olduğu için kaş göz hareketini seçmek imkansızdı ama Ekrem Bey bunu başardı. Bununla da kalmadı, o konuşmada söylenmeyen bir sözü duymayı da başardı.
Yine tatmin olmamış olacak ki, 4 CNN Türk kameramanı işten atıldı yalanını uydurdu.
Başka bir televizyon kanalında CNN Türk'ten açıklama yapıldı, hiçbir kameraman kovulmamış denilince de hiç sıkılmadan hatta neşe içinde "neyse boş verin, başka konuya geçelim" falan dedi.
Hiç insan yalanı yüzüne vurulunca bu kadar geniş bu kadar rahat olabilir mi?
Malumunuz, İmamoğlu soyadını sonradan almış gerçek soyadı Müdafa'ymış.
Umarım Trabzonluluğu da sonradan değildir. Zira, ben de Trabzonluyum ve hayatım boyunca bu kadar rahat yalan söyleyen Trabzonlu ne gördüm ne de duydum.
Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu.
Yunan medyasının o manşetlerine cevap vermemesini şöyle açıklamıştı: O manşetleri atanları da bunu gündeme getiren Esenler Belediye Başkanı'nı da adam yerine koymadım...
Madem öyle soralım:
PKK'lı Duran Kalkan, Bese Hozat, Murat Karayılan ve Pensilvanya eşrafını da adam yerine koymadığın için mi onca destek mesajlarına ağzını açıp da tek kelime etmedin?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Salih Tuna: YSK’ya başvurmayın AK Parti’ye geçeyim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN