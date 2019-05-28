Salih Tuna: YSK’ya başvurmayın AK Parti’ye geçeyim

SALİH TUNA'NIN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Yalanı CNN Türk'te yüzüne vurulunca, "izlemeyeceğim" dediği konuşmada Esenler Belediye Başkanı'nın kaş göz hareketi yaptığını söyledi.

Genel çekim olduğu için kaş göz hareketini seçmek imkansızdı ama Ekrem Bey bunu başardı. Bununla da kalmadı, o konuşmada söylenmeyen bir sözü duymayı da başardı.

Yine tatmin olmamış olacak ki, 4 CNN Türk kameramanı işten atıldı yalanını uydurdu.

Başka bir televizyon kanalında CNN Türk'ten açıklama yapıldı, hiçbir kameraman kovulmamış denilince de hiç sıkılmadan hatta neşe içinde "neyse boş verin, başka konuya geçelim" falan dedi.

Hiç insan yalanı yüzüne vurulunca bu kadar geniş bu kadar rahat olabilir mi?

Malumunuz, İmamoğlu soyadını sonradan almış gerçek soyadı Müdafa'ymış.

Umarım Trabzonluluğu da sonradan değildir. Zira, ben de Trabzonluyum ve hayatım boyunca bu kadar rahat yalan söyleyen Trabzonlu ne gördüm ne de duydum.

Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu.

Yunan medyasının o manşetlerine cevap vermemesini şöyle açıklamıştı: O manşetleri atanları da bunu gündeme getiren Esenler Belediye Başkanı'nı da adam yerine koymadım...

Madem öyle soralım:

PKK'lı Duran Kalkan, Bese Hozat, Murat Karayılan ve Pensilvanya eşrafını da adam yerine koymadığın için mi onca destek mesajlarına ağzını açıp da tek kelime etmedin?