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Serik’te tarlada başlayan ormana sıçradı

'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi Müminler mevkisinde saat 16.00 sıralarında henüz hasat edilmemiş olan bir buğday tarlasında çıktı. Yangın kısa sürede yaklaşık 5 dekarlık buğday tarlasını kül ederken, ormanlık alana da sıçradı. Yangında 15 dekar orman arazisi de kül oldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019 20:15 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 20:16
Serik’te tarlada başlayan yangın ormana sıçradı

Antalya'nın Serik ilçesinde buğday tarlasında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Karadan ve havadan müdahaleyle söndürülen yangında 5 dekar buğday tarlasıyla 15 dekar orman arazisi kül oldu.

Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi Müminler mevkisinde saat 16.00 sıralarında Kadir Can'a ait henüz hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı.

Yangın kısa sürede yaklaşık 5 dekarlık buğday tarlasını kül ederken, alevler ormanlık alana da sıçradı.

Yangına helikopter, 10 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 40 kişilik ekiple müdahale edildi.

Orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter havadan müdahalede bulunurken, 40 orman işçisi de karadan alevleri söndürmek için uğraştı.

Yaklaşık 1.5 saat sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlanan yangında 15 dekar çam ormanı da yandı.

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Serik’te tarlada başlayan yangın ormana sıçradı
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