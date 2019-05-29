Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > 5 il için sıcaklık uyarısı

5 il için sıcaklık uyarısı

13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, ,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sıcaklık uyarısı yaptı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 17:46
5 il için sıcaklık uyarısı

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada," Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yer alan Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden, başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"denildi.
Merkez özellikle güneş çarpmasına karşı tedbirli olunmasını isterken, tansiyon, kalp ve solunum rahatsızlıkları bulunanları özellikle dikkat etmesini gerektiği bilgisini verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
5 il için sıcaklık uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN