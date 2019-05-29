Abdullah Ağar, Pençe Operasyonu’nu değerlendirdi

Pençe harekatını değerlendiren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Karla kaplı dağlarda, hırçın ve kesik arazilerde, zorlu-değişken hava ve iklim koşullarında, terörün iddia ve etki ürettiği kontrolsüz coğrafyada; hem de gece, Hakurk gibi bir yerde, Tugay ve taburlarla, "Baskın karakterli"





SIZMA ve HAVA HÜCUM HAREKATI İCRA ETMEK:

- TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin ispat edilmesi,

- İrade, kararlılık ve caydırıcılığının görülmesi,

- Başta siyasi güç ve seçim süreçleri olmak üzere, terörün milli güç unsurlarını-birlik ve beraberliği maniple etmesinin engellenmesi,

- Hakurk üzerinden TR-IR başta sızma-sıyrılma güzergahlarının temizlenmesi,

- Terörün yığınak, lojistik ve sözde karargah kurgusunun bozulması,

- Terörün yuvasına çomak sokup, gizlenme ve fırsatçılığın sürek ve ava dönüşmesi,

- Kış başından beri etki üretilen alanların genişletilmesi ve nüfuzun derinleştirilmesi,

- Irak'ın kuzeyinde etki altında kalan dost halkların terör tahakkümünden kurtarılması,

- Olası İran-ABD çatışmasının neden olacağı istikrarsızlığının baskılanması,

- İran-ABD çatışması nedeniyle Irak'ta yaşanacak vekalet savaşları nedeniyle ortaya çıkacak olası çöküş veya derinleşen istikrarsızlığın üreteceği karmaşa-kaos-travma ve türbilansların Türkiye aleyhine gelişmesinin önlenmesi, etkinin azaltılması ve yönetilmesi,

- Suriye ve Irak'taki denklemlere dahil edilmeyen Türkiye'nin "Türkiyesiz denklem kurma teşebbüslerine" karşılığı,

- Terörün güç, etki, moral, psikolojik savaş ve terör kamu diplomasisi ürettiği bu temel alanın terörün bu hedeflerine hizmet etmesinin engellenmesi,

- Olası Kandil Harekatı ve sınırın ötesinde terörden arındırılmış kontrollü bölge için kıyıbaşı teşkil etmesi…adına, anlam ve önem taşır.

Ayrıca Hakurk'un tamamen kontrol altına alınmasıyla PKK Irak'ın kuzeyinde etki ve iddia ürettiği dağlık alanda İLK DEFA alan kontrolünü, etki ve iddiasını kaybetmiş olur.