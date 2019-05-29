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Bakan Albayrak'tan ''un fethi' mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı , 'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Giriş Tarihi: 29.5.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 15:45
Bakan Albayrak'tan 'İstanbul'un fethi' mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak mesajında, "Çağ kapatıp çağ açan, o kutlu övgüye mazhar olan Fatih Sultan Mehmet ve şanlı ordusunu minnetle anıyorum. Fethin 566. yılı kutlu olsun." dedi.

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Bakan Albayrak'tan 'İstanbul'un fethi' mesajı!
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