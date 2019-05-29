CHP’de Soyer’i eleştiren partiliye soruşturma

BUGÜN NELER OLDU

CHP İzmir Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda disiplin rüzgarı esti. Toplantıda, CHP İzmir eski İl Başkanı Kemal Karataş hakkında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle il yönetimi kuru üyelerinden oluşturulan komisyon tarafından soruşturma yürütülmesine ve ifadesine başvurusuna karar verildi. Ayrıca Buca'da CHP'nin tanınmış isimlerinden Oktay Gökdemir ve Tahsin Sezgin hakkında, sosyal medyadaki paylaşımlarında parti yöneticileri aleyhine asılsız iddialarda bulundukları gerekçesiyle resen disiplin soruşturması başlatıldı. Bayındır ilçe yöneticisi Osman Yağcı'nın da AK Parti'nin adayı için çalıştığı ve bunu da ifade etmesi üzerine kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevkine karar verildi. Ayrıca Faik Tütüncüoğlu, Enis Tepekule, Hasan Kaya, Nuri Kaya ve Akan Taşpınar'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verildi.