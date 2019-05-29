CHP'li Battal İlgezdi'nin korumalarından skandal hareket. Önce silah çekti sonra darp etti

Rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan, 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Battal İlgezdi'nin, hakkını arayan belediye çalışanları dövdürdüğü bildirildi.



BATTAL İLGEZDİ'NİN KORUMASI DİSK TEMSİLCİSİ MURAT AYDOĞAN'A YUMRUK ATTI, DARP ETTİ VE SİLAH ÇEKTİ

Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi'nin yakın koruması Hamit Şahin'in, DİSK Genel İş Sendikası işyeri temsilcisi Murat Aydoğan'a belediye çalışanlarına bildiri dağıttığı gerekçesiyle yumruk attığı öğrenildi. Hamit Şahin'in, DİSK temsilcisi Murat Aydoğan'ı darp ettiği ve silah çektiği tespit edildi.

CHP'li Battal İlgezdi'nin korumalarından işçilere dayak



"BUGÜN O YUMRUK TÜM DİSK'E ATILMIŞTIR"

DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1. No'lu Şubesi tarafından yapılan açıklamada; Hamit Şahin'e yapılan saldırı kınandı ve "Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi koruma ordusuyla saldırdı. 'Kim lan bu bildiriyi dağıtan' diyerek küfürler sallamaya başladı. Battal İlgezdi'nin koruması işyeri temsilcimiz Murat Aydoğan arkadaşımıza yumruk attı, darp etti ve silah çekti. Bugün o yumruk tüm DİSK'e atılmıştır. O yumruğun hesabı sorulacak" denildi.



Battal İlgezdi'nin belediye başkanlığı yaptığı Ataşehir Belediyesi, belediye çalışanlarına maaşlarını ödeyemiyor. Ataşehir Belediyesi'nde taşeron işçilerin üç aydır maaş almadığı, kadrolu personelin de maaşlarının üç aydır çok düşük ödendiği öğrenildi. Battal İlgezdi, belediye çalışanları yasaya aykırı şekilde yapılan görev ve işyeri değişikliği de yapıyor.



MURAT AYDOĞAN BİLDİRİ DAĞITTI SALDIRIYA UĞRADI

DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1. No'lu Şubesi işyeri temsilcisi Murat Aydoğan, Ataşehir Belediyesi'nde çalışanlara bildiri dağıttı. Bildiride; "Ataşehir Belediyesi'nde yasaya aykırı şekilde yapılan görev ve işyeri değişiklikleri derhal sonlandırılsın" ifadeleri yer aldı.



Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi'nin yakın koruması Hamit Şahin'in, DİSK

Genel İş Sendikası işyeri temsilcisi Murat Aydoğan'a bildiri dağıttığı gerekçesiyle yumruk attı ve Murat Aydoğan'ı darp etti. Hamit Şahin'in ardından silah çektiği öğrenildi.



"ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BATTAL İLGEZDİ KORUMA ORDUSUYLA SALDIRDI"

DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1. No'lu Şubesi tarafından yapılan açıklamada; işyeri temsilcisi Murat Ayoğan'a yönelik saldırı kınandı.



Açıklamada şöyle denildi:



"Bugün Ataşehir Belediyesi'nde bu bildiriyi işçi arkadaşlara dağıtıyorduk. Sendikamızın örgütlü olduğu 3 belediye temsilcileri iş akışını bozmadan bilgilendirme yapıp anayasal hakkımızı kullandık. Gayet sakin bir havada süren bilgilendirme çalışmamıza Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi koruma ordusuyla saldırdı. 'Kim lan bu bildiriyi dağıtan' diyerek küfürler sallamaya başladı.



Sendika üyelerimizi bilgilendirmenin en temel hakkımız olduğunu söyleyerek saldırıyı engellemeye çalıştık. Bu arada Battal İlgezdi'nin koruması işyeri temsilcimiz Murat Aydoğan arkadaşımıza yumruk attı, darp etti ve silah çekti. Bu saldırıyı kabul etmiyoruz. İşçiye zorbaca boyun eğdiren, keyfi uygulamalarla baskı kuran, TİS hakkını engelleyen bu mafyatik anlayışa karşı mücadele edeceğiz. İşçiye uzanan eller kırılmalıdır. Bugün o yumruk tüm DİSK'e atılmıştır. O yumruğun hesabı sorulacak. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek."



DİSK'İN ATAŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINA DAĞITTIĞI BİLDİRİDE NE YER ALIYOR?

Battal İlgezdi'nin koruma ekibinin Murat Aydoğan'a darp etmesine neden olan DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1. No'lu Şubesi'nin bildirisinde, Ataşehir Belediyesi'nde yasaya aykırı şekilde yapılan görev ve işyeri değişikliğine derhal son verilmesi isteniyor.



Bildiride; "Ataşehir Belediyesi'nde gerek KHK ile belediye şirketine geçişi yapılan gerekse kadrolu olarak çalışan aralarında işçi arkadaşlarımız yasaya aykırı bir biçimde işyeri ve görev değişikliğine tabi tutulmaktadır" deniliyor.



Bildiride; "4857 ve 6356 sayılı kanunların ilgili maddelerine aykırı uygulamaların son bulması adına sendikamız şubesi olarak tüm arkadaşlarımızı ve emek dostu olan herkesi duyarlılığa davet ediyoruz. Ataşehir Belediyesi yönetimine açık çağrı yaparak; bu kanuna aykırı uygulamadan derhal vazgeçilmesini işyeri-görev yeri değişikliği yapılan arkadaşlarımızın eski yerlerine dönmesini istiyoruz" ifade ediliyor..